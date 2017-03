Force India piloodid sõidavad uuel hooajal roosades autodes

„BWT saabumine vormel-1 sarja on suur uudis ning tähistab meie kümne aasta pikkuse ajaloo üht tähtsaimat partnerluslepingut,” vahendab portaal Autosport Force India pealiku Vijay Mallya sõnu. „Meie autode värvi muutmine on tõestuseks uue partnerluse tugevusest ja vormelispordis alustava BWT kavatsustest.”

Force India värvid on vastavalt India riigilipule olnud ka roheline, valge ja oranž, kahel viimasel hooajal sõitsid meeskonna piloodid musta ja hõbedase värvikombinatsiooniga masinates.

The partnership with BWT will be reinforced by the pink helmets of @SChecoPerez & @OconEsteban complementing the car https://t.co/E8z2yOcGuh pic.twitter.com/iW3CoZ7M4S