Spordiarbitraaž: Johaugi juhtum saab lahenduse suvel

Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) teatas täna, et Norra murdmaasuusataja Therese Johaugi dopingujuhtum saab lahenduse nelja-viie kuu jooksul.

"Ma olen kindel, et juhtum vaadatakse läbi nelja või viie kuu jooksul,” vahendab Ilta-Sanomat CAS-i peasekretäri Matthieu Reebi sõnu. „Kindlasti tuleb otsus enne uue hooaja algust."

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) teatas nädala eest, et nad kaebasid Norra Olümpiakomitee poolt Johaugile määratud 13 kuu pikkuse karistuse edasi. Praeguse seisuga lõppeb Johaugi võistluskeeld 18. novembril.

"Määratud karistus on vastaval skaalal liiga kerge ning see ei kajasta rikkumise tegelikku raskusastet,” avaldas FIS eelmisel nädalal. „Fakt oli, et Therese Johaug jättis tähelepanuta ravimi pakendile punaselt trükitud dopingainete sisalduse hoiatuse, kuigi ravim oli tema jaoks tundmatu ning ostetud võõrast riigist."