Kristo Kollo hooajast Šveitsis: põhiturniiri võib edukaks lugeda

"Põhiturniiri võib edukaks lugeda," vahendab volley.ee Kollo sõnu. "Kripeldama jääb vaid see, et me ei suutnud eeldatavat poolfinaalvastast (Näfelsi Biogasi - toim.) võita. Kõiki teisi võistkondi, sealhulgas valitsevat meistrit Amriswili, vähemalt korra võitsime. Näfelsi vastu olime kõigil kolmel korral esimeses geimis kindlalt paremad, ent pärast seda toimus lagunemine. Loodan, et play-offis see ei kordu. Enne poolfinaali jõudmist on vaja aga võita Jona meeskonda, kellest põhiturniiril olime kodus 3:0 ning võõrsil 3:2 ja 3:1 üle. Kui suudame rahulikuks jääda ja oma asjadele keskenduda, siis ei tohiks veerandfinaalis probleeme tekkida."

Individuaalses plaanis on Kollo sõnul kõik sujunud, vaid servil on kohati probleeme tekkinud: "Enda esitustega olen üldjoontes rahule jäänud. Suuri kõikumisi ei ole olnud ja kui isegi kuskilt on vajaka jäänud, siis olen suutnud teiste elementidega seda ilusti kompenseerida. Kripeldab kindlasti see, et servirütmi ei ole siiamaani suutnud leida. On mänge, kus tuleb ilusaid seeriaid, kuid on ka mänge, kus tunnet ei ole üldse ning ei saa oma maksimaalsust realiseerida. Muude elementide koha pealt on asjad paigas ja kõik toimib."

"Pisut murelikuks teeb kerge põlvehäda (väike põletik kõõluses), mis viimasel ajal oli taandumas, ent nüüd annab uuesti tunda. Seetõttu on ka rünnakukoormus viimastes mängudes väiksem olnud. Loodetavasti saab probleemi vähemalt poolfinaaliks korda, kui mitte varem. Kuna põhiturniiri lõpuni oli iga punkt arvel, siis paraku ei saanud treener mulle puhkust lubada ning tuli endast maksimum anda kuni viimase punktini, sest koduväljakueelis poolfinaalis on suur pluss."

Schönenwerd läheb kahe võiduni peetavas veerandfinaalseerias kokku põhiturniiri seitsmenda Jona Burgersteiniga. Esimene vastasseis toimub sellel pühapäeval võõrsil, teine 25. märtsil koduväljakul ja vajadusel kolmas kohtumine 26. märtsil taaskord kodusaalis.