Eesti noorjalgpallur viibib testimisel Manchester Unitedis

Jürgens on viimastel aastatel tõusnud mitmel rahvusvahelisel turniiril suurimaks väravakütiks ja/või parimaks mängijaks. Nii on ta jäänud silma mitmele suurklubile - näiteks on käinud korduvalt harjutamas Inglismaa liiga tänavuse kindla liidri Londoni Chelsea eakaaslaste juures, vahendab Delfi Sport.

Sel nädalal on järg Manchester Unitedi käes, annab teada Nõmme Unitedi Facebooki lehekülg.

Kodustel väljakutel on Jürgens pidurdamatu: näiteks eelmisel hooajal käis ta Nõmme Unitedit Eesti U14 vanuseklassi meistriks aidates väljakul 14 kohtumises ja lõi 68 väravat! Järgmine noormees täpsusküttide pingerivis sai kirja 23 tabamust.