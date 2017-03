Margus Hunt: saan Bengalsis õpitu uues klubis töösse rakendada

"Ma tegelesin kergejõustikuga ning mul oli mitu stipendiumipakkumist USA ülikoolidest, kuid ma tahtsin väga teha koostööd SMU treeneri Dave Wollmaniga. Kahjuks oli tema käe all toona vaid naiste kergejõustiku esindus. Seega pidin ma võtma väikese laenu, et maksta õppimise eest SMU-s," meenutas Hunt intervjuus Colts TV-le.

"Läksin Dallasesse ja üks aasta läks kiirelt mööda. Tegin pidevalt trenni koos jalgpalluritega, kes lõpuks ütlesid, et miks sa ei tee katseid ameerika jalgpalli tiimi. Nii see läks."

2013. aastal pääses Hunt NFL-i ning mängis neli hooaega Cincinnati Bengalsi eest.

"Need aastad olid imelised. Ma olen väga tänulik Cincinnati organisatsioonile, et nad mulle selle võimaluse pakkusid. Sain mängu õppida ja mängida mitmete tippmängijatega kõrvuti. Mul on hea meel, et saan nüüd uues klubis kõik selle õpitu töösse rakendada ning oma teadmisi veel edasi timmida," lausus eestlane.

Colts TV naissaatejuht tõi suure õhinaga vaatajateni ka Hundi poolt NFL-i draftieelses laagris näidatud füüsiliste katsete tulemused, mis tema jaoks olid midagi ebainimlikku.

"Kui ma olin veel väike laps, siis minu kergejõustikutreener (tänaseks siit ilmast lahkunud Rein Ahun - toim.) hoolitses selle eest, et ma tegeleksin võimalikult paljude erinevate spordialadega. Mängisin jalgpalli, korvpalli ning tegin mitmeid erinevaid kergejõustikualasid. See aitas mul areneda mitmekülgselt ja teha füüsilistel katsetel head tulemused," selgitas Hunt.