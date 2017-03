Hispaania koondislane kukutati ootamatult Bullsi rotatsioonist välja

"Treener ütles, et ma olen rotatsioonist väljas," sõnas viimastes kohtumistes pingile jäetud mängumees. "Ta ütles, et ma peaksin siiski valmis olema, kuid mingeid põhjendusi mulle ei öeldud. Lihtsalt, et oleksin valmis."

"Aga ma olengi valmis. Ma ju olen võimeline meeskonda aitama. Muidugi on mul sekka tulnud halbu esitusi, kuid kogu meie meeskond on olnud ebastabiilne. Aga praegune olukord on minu jaoks mõistetamatu," lisas Mirotic Chicago meediale.

Mullusel hooajal 66 mänguga keskmiselt 11,8 punkti ja 5,5 lauapalli kogunud ääremängija on tänavusel hooajal statistiliselt veidi järele andnud, kui tema keskmised numbrid on olnud 9,4 silma ja 5,2 lauapalli.

26-aastane ja 208 cm pikkune Mirotic saab tänavuse hooaja järel piirangutega vabaagendiks.