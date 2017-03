Margus Hundi karjäär NFL-is jätkub Indianapolis Coltsis

29-aastane Hunt mängis NFL-is alates aastast 2013 ning tegi Cincinnati Bengalsi koosseisus kaasa kokku 44 kohtumises.

Indianapolise klubi on ajaloos kahel korral (1970 ja 2006) võitnud Super Bowli ning viimati mängiti play-offis aastal 2014. Eelmisel hooajal koguti 8 võitu ja 8 kaotust ning play-offi uks jäi suletuks.

Hunt jõudis juba oma uue koduklubi pressiteenistusele anda ka lühikese ennast tutvustava intervjuu. Eestlane nimetas oma lemmikbändiks Metallicat ning hobideks sõpradega olemist ja golfi mängimist. Ühe oma veidrusena tõi Hunt välja selle, et riietub alati alustades paremast käest ja jalast.

