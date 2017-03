Juuni alguses toimub Kadriorus heategevuslik jooks

Jooksupäeval toimub Kadrioru staadionil samuti tasuta spordiprogramm lastele ja kontsert, kus astuvad üles Laura Prits ning mitmed teised. Jooksuga toetatakse Eesti Lasterikaste Perede Liidu laste spordifondi.

„Heategevusliku sündmuse peamine eesmärk on koos arvukate liikumisharrastajatega inspireerida Eesti „nutipõlvkonna” noori rohkem liikuma ja tervislikku ning sportlikku elustiili harrastama,“ lausus Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. „Loodan siiralt, et me kohtume paljude heade inimestega Rimi juunijooksu rajal – tunneme ühiselt rõõmu nii liikumisest kui ka heateost, mis toetab suurperede laste sportimisvõimalusi.“

„Iga juunijooksul osaleja teeb heateo nii enda kehale ja vaimule kui ka suurperede lastele. Kindlasti saab juunijooksust sama tore traditsioon nagu Rimi iga-aastastest laste jalgpallilaagritest,“ sõnas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe. „On hea tunne muuta Eestis midagi paremaks või aidata abivajajaid.“

Spordiürituste Korraldamise Klubi juht Mati Lilliallik kutsub liikumisharrastajaid Rimi juunijooksul kaasa lööma, et olla eeskujuks Eesti noortele, panustada ühiselt heategevusse ning tuua liikumisrõõmu ja sära silmisse paljudele lastele.

Rimi juunijooksul on kavas jooksmine, käimine ja kepikõnd kõigile jõukohasel viie kilomeetri pikkusel rajal. Registreerimine jooksule toimub veebilehel www.juunijooks.ee. Stardi- ja finišipaik ning võistluskeskus asuvad Kadrioru staadionil, rada ise kulgeb Kadrioru teedel. Osavõtutasud on märtsi lõpuni ajavõtuga distantsil 10 eurot ja ilma ajavõtuta 8 eurot. 30% osalustasust annetatakse Eesti Lasterikaste Perede Liidu laste spordifondi. Spordifond on loodud selleks, et ükski ettevõtmine ei jääks rahapuuduse tõttu tegemata ja suurperede lapsed saaksid spordist ning liikumisest tõeliselt rõõmu tunda: soetada vajalikku varustust, tasuda igakuist ringitasu või võistlustel osalemise tasusid. Lisaks heategevuslikule panusele saavad kõik juunijooksust osavõtjad medali.

Rimi juunijooksu eestkõneleja on noor lauljatar Laura Prits, kes ka ise on jooksuks treenimise Rimi personaaltreeneri käe all käsile võtnud.