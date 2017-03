Eirolümpia delegatsioon sõitis olümpiale laulu saatel

Lapsepõlves mäesuusatamisega tegelenud ja nüüd Harjumäel uisutamist nautiv Austria suursaadik Doris Danler ütles Eesti eriolümpia koondist oma kodus võõrustades, et lumeolud on Austrias head ja 107 riigi sportlasi oodatakse suure elevusega. "Oleme väga uhked. Ainult kaks riiki maailmas on saanud õiguse korraldada eriolümpiat kaks korda ja need on USA, kus sündis mängude idee, ja nüüd siis Austria," ütles Danler ETV spordisaatele. "Oleme väga rõõmsad, et saame Austrias võõrustada 2700 sportlast."

Kaheksa Eesti noort läheb starti murdmaasuusatamises. "Ootus on suur, aga natuke on ka hirm, sest minu jaoks on tegemist esimese olümpiaga," sõnas suusataja Grete Soolo. Murdmaakoondise liider Artur Pool on seadnud selge sihi. "Tahan võita," teatas ta.

Kaheksaliikmeline saalihokimeeskond lihvis koostööd laagrites. "Saime kolmikute töö käima," lausus koondise peatreener Taiga Laur. "Lähme ikka selle mõttega, et lüüa mõni värav ja anda endast parim."