Meeke: päris palju mõtteid käis peast läbi

Ott Tänak on autoralli MM-võistlustel kolme esimese etapi järel kolmandal kohal. Mehhiko ralli neljas koht võib veel koha võrra paraneda, kuivõrd Sebastien Ogier võib tagantjärele teisest kohast ilma jääda.

Mehhiko MM-ralli lõppes eile korraliku närvipingega, kui võistluse liider Kris Meeke suutis viimasel katsel tehtud väljasõiduga ahhetama panna mitmed pöidlahoidjad. Intsidendist hoolimata võttis põhjaiirlane karjääri neljanda MM-ralli võidu ja tõusis punktitabelis kuuendale kohale.

"See on ka üks võimalus, kuidas ralli lõpetada. Seda polnud küll vaja, aga vähemalt on meiega kõik korras," vahendas ETV spordisaade Meeke'i sõnu. "Püüdsin pargitud autode ja heki vahelt leida väljapääsu. Päris palju mõtteid käis peast läbi."

Ott Tänak teenis Mehhikost neljanda koha punktid, lisaks kolm punkti power stage'ilt. "Poodiumile meil asja polnud, kuna avapäeval andsime minut-poolteist ära," sõnas Tänak. "Alates teisest päevast läks normaalselt. Auto toimis ning teenisime power stage'ilt mõne lisapunkti."

Ralli lõpptulemus võib veel muutuda, sest rahvusvaheline autoliit FIA on põhjaliku uurimise alla võtnud Sebastien Ogier Fordi käigukasti. Kui neljakordne maailmameister diskvalifitseeritakse tõuseks Tänak rallil kolmandaks ja punktitabelis teisele kohale. Uurimise tulemused selguvad ilmselt nädala teises pooles.