Saluri: tean, et kõrgushüpe on mul jalas olemas

Võistlusel kolmanda koha saanud Saluri kerkis nii maailma hooaja edetabelis kui ka Eesti kõigi aegade edetabelis seitsmendaks. Varasemat rekordit parandas 23-aastane Saluri seejuures peaaegu 200 punktiga.

"Läksin võistlema 6000 punkti lootusega, aga lisaks tulnud 51 silma olid kirsiks tordil," ütles Saluri Vikerraadiole. "Teadsin, et olen võimeline 6000 punkti piirimaile tegema, kuid selleks oli vaja korralik võistlus kokku panna," lisas kaugushüppega rahul olnud Saluri, kelle hinnangul jäi kõige suurem varu sisse kuulitõukesse ja tõkkejooksu.

Esimesel päeval jooksis ta 60 m isikliku rekordi lähedase ajaga 6,79 sekundit, hüppas kaugust 7,58, tõukas kuuli 14.41 ja sai oma nõrgimal alal, kõrgushüppes kirja tulemuse 1.86.

Teisel päeval oli tema tõkkesprindi aeg 8,33, kuid seitsmevõistluse lõpetas ta kahe isikliku tippmargiga. Teivashüppes ületas ta kõrguse 4.96 ja läbis 1000 m ajaga 2.36,92.

Saluri jäi kogu sisehooajaga üldjoontes rahule, kuid tunnistas, et kõrgushüppes tuleb vahet konkurentidega vähendada. "Kõrgushüppes on võimed mul paremaks läinud, aga tehnika läheb aina hullemaks," tõdes Saluri. "Mul on nüüd paar plaani, mida kavatsen treeningutel proovida. Kui ala lihvida, siis 1.95 ei tohiks midagi rasket olla. Selleks tuleb lihtsalt paar nippi kätte saada. Ma tean, et kõrgushüpe on mul jalas olemas."

Eelmisel aastal täitis Saluri oma ammuse unistuse, kui viis kümnevõistluse isikliku rekordi 8108 punktini ja sai võistelda olümpiamängudel. Rio de Janeiros polnud küll vigastuse tõttu võimalik soovitud tulemust teha, kuid Saluri võitles vapralt ja leidis endas uut jõudu, et sportlasteel järgmiste eesmärkide suunas liikuda. Sel aastal on peamised ootused seotud mõistagi augustis Londonis toimuvate maailmameistrivõistlustega.

"Viimased kuus aastat olid mu peamiseks eesmärgiks olümpiamängud ja juba sinna saamine võttis palju pingeid maha," tunnistas Saluri. "Ma usun, et seeläbi on toimunud ka areng ning olen ka tervemaks jäänud, kuna pole pidanud nii palju riskima."

Suvine hooaeg algab Saluril juba kuu aja pärast. "Üritan teha nii, et vormikõrver eriti alla ei läheks ja suudaksin esimese kümnevõistluse vana rasva pealt ära teha," sõnas Saluri. "Seejärel tahan aja maha võtta, et teha kahekuuline paus."