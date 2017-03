Nette Peit pälvis Rootsi meistriliiga põhiturniiri servikuninganna tiitli

Ohtralt kimbutas rahvusnaiskonna nurgaründaja vastaseid serviga, kus ta lõi 65 geimi jooksul 51 ässa. Keskmiseks näitajaks teeb see 0,78. Mõlemad numbrid märgivad liiga parimat tulemust. Keskmiste võrdluses edestas Peit teise koha saanud Aleksandra Vajdovat 0,13 ässaga geimi kohta. Eestlanna punktide kogusumma oli 292, mis oli põhiturniiri paremuselt kolmas resultaat, ja efektiivsus +139 andis neljanda positsiooni. Vaid kahel mängul ei jõudnud Peit kahekohalise punktiskoorini, vahendas Volley.ee.

Kuigi hoolimata viimase vooru tulemusest oli Lindesbergi naiskond kindlustanud põhiturniiril neljanda koha, vastastele hinnaalandust ei tehtud. Võõrsil alistati Sollentuna 3:0 (25:15, 25:12, 25:15). Peit tõi võitjate parimana 17 punkti, millest kolm kergitasid tema ässpallingute kogusummat ja üks tuli sulustamisega. Rünnakuid realiseeris eestlanna 57-protsendiliselt ning saavutatud efektiivsusnäitaja (+12) oli kohtumise edukaim.

Põhiturniirile tõmmati joon alla ka meeste Tšehhi meistrisarjas, kus eestlastest pallib Henri Treial.Viimases voorus ta ČEZ Karlovarsko ridades väljakul ei käinud, kui võistkond alistas Příbrami 3:1 (25:23, 25:20, 18:25, 27:25). Turniirtabelisse edukas mäng muudatusi ei toonud, sest Treiali tööandja oli juba varem põhiturniiri teise koha kindlustanud. Nelja võiduni peetavas veerandfinaalseerias on Karlovarsko vastaseks Ostrava klubi. Esimene kohtumine toimub laupäeval.

Juba homme on Tšehhi võistkond aga heitlemas eurosarja poolfinaali koha eest, kui CEV Cup sarja veerandfinaali kordusmängus minnakse Prantsusmaal vastamisi Toursiga. Edasipääsu jahtimine ei saa olema kergete killast, sest esmalt on Karlovarskol vaja 3:0 või 3:1 edu ja seejärel ka paremust kuldses geimis. Avamäng Tšehhis lõppes nimelt Prantsusmaa klubi 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) võiduga.

Kodustes meistrisarjades on vahegrupiturniiri mängudeni jõutud nii naiste Hollandi (Kadi Kullerkann) kui meeste Belgia liigas (Taavi Nõmmistu ja Andres Toobal). Mõlemas kuuluvad eestlaste klubid ülemisse seltskonda ehk kuue parema sekka.

Kullerkann ja Almelo Eurosped said neljandas voorus vahegrupi teise võidu, alistades Apeldoorni Coolen-Alterno võistkonna 3:2 (25:10, 19:25, 25:23, 20:25, 15:11). Eestlannast diagonaal tõi rünnakul 14 punkti, lisaks temalt kaks edukat sulustamist ja pallingut.

Belgias tõi vahegrupi teine voor meie meeste klubidele sarnased tulemused esimese mängu omadega: Maaseiki Noliko teenis 3:0 võidu ja Antwerpeni Callant TopVolley 2:3 kaotuse.

Nõmmistu 3:0 (25:19, 25:15, 25:21) võitu Leuveni üle kahjuks oma panust anda ei saanud. Toobal tegi 2:3 (25:22, 25:20, 21:25, 18:25, 12:15) kaotusmängus Meneni Prefaxise vastu kaasa terve matši. Sidemängija punktisaldosse jäi üks ässpalling ja üks edukas sulustamine.

Belgia meistrisari on üles ehitatud nii, et vahegrupiturniirile ei võta võistkonnad põhiturniiril teenitud punkte kaasa, ent esimeses faasis saadud kohad veidi rolli siiski mängisid. Nimelt said esikuuiku võistkonnad vastavalt oma põhiturniiri järjestusele 0-5 punkti. Põhiturniiril triumfeerinud Noliko startis teise faasi viie ja neljanda koha saanud Antwerpen kahe punktiga. Pärast kaht vooru on Noliko 11 punktiga kindel liider, Antwerpen on jätkuvalt neljas ning nende saldoks on neli punkti.