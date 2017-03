Ljutõtš ei pruugi Avtodori vastu mängida

Meeskonnal on viimase kuu jooksul olnud kõvasti probleeme, sest teatavasti lahkusid Demonte Harper ja Rain Veideman ning asemele tuli vaid Branko Mirkovic. Lisaks on vigastusega pikalt väljas Gregor Arbet, mõnda aega eemal olnud Martin Dorbek on viimastel päevadel harjutanud, see-eest langes rivist Vitali Ljutõtš, teatas Õhtuleht.

Balti liiga veerandfinaali avamängus Riia Baronsi vastu 47 punkti ladunud valgevenelane sai Lätimaal peetud korduskohtumises (õnneks) vasaku käe küünarnuki pihta säärase obaduse, et ihuliige läks paiste. "Vitali ei osalenud nädalavahetuse treeningutel ja läks täna arsti juurde pilti tegema," rääkis Kalevi peatreener Alar Varrak.