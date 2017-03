Mandri: tugeva finišijalaga poisse on meil küllaga

"Selle hooaja sihiks on varasemad tulemused üle sõita," ütles Mandri ERR-ile. "Kerge see olema ei saa, sest oleme lati kõrgele tõstnud EM-i kuuenda ja MM-i kaheksanda kohaga."

Eesti praegused esinumbrid Tanel Kangert ja Rein Taaramäe kuuluvad maailma tippu. Mandri hinnangul on meil tagala kindlustatud eeskätt Mihkel Räime, Aksel Nõmmela ning Karl Patrick Laugu näol. "Taneli ja Reinu suguseid on väga raske leida," tunnistas Mandri. "Eestlased on aga eelkõige sprindirahvas olnud ja tugeva finišijalaga poisse on meil küllaga."