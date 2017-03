Kaotusseisust väljunud Real tõusis Hispaania liigat juhtima

Reali suur konkurent Barcelona kaotas samal õhtul võõrsil La Coruna Deportivole 1:2 (46. Luis Suarez - 40. Joselu, 74. Alex Bergantinos).

Madridi Realil on nüüd koos 62 punkti, mida on paari võrra rohkem kui Barcelonal. Lisaks on pealinnaklubil üks mäng varuks.

Kolmandal kohal jätkab Hispaania kõrgliigas 57 punktiga Sevilla, neljas on 52 punkti kogunud Madridi Atletico.