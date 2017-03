Urmo Aava: Hyundail võib olla parim auto

Kolme etapi järel on Hyundai tootjate arvestuses alles kolmandal kohal. Thierry Neuville'i kolmas koht Mehhikos oli neile ühtlasi ka esimene pjedestaalipositsioon, kuid Saksamaal resideeruv võistkond on näidanud väga head kiirust.

"Täna mulle tundub ja teades natuke eelarveid, siis parim auto võib olla Hyundail," lausus Aava Vikerraadio hommikuprogrammile. "Thierry Neuville'il on läinud see hooaja algus suhteliselt nässu. Nüüd oli esimene etapp, kus ta sai normaalselt lõpuni, võttis päris korraliku arvu punkte - 20 - tänu sellele, et ta ka Power Stage'i võitis."

"Thierry võib tulla väga korralikult esikolmikusse kaarte segama. Dani Sordo on näidanud väga korralikku stabiilselt sõitu. Kui Hyundai saab nendest lapsevigadest lahti, siis tundub, et see auto on väga kiire."

Samas leidis Aava, et ka M-Sport ja Ford on saanud korralikku sõitjateduo - Sebastien Ogier ja Ott Tänak - ning hetkeseisuga kipub tootjate arvestuses heitlus isegi igavaks muutuma - esimese kolme etapiga on teenitud viis poodiumikohta ja Toyotat edestatakse 36 punktiga.

"Selles ei kahtle keegi, et Ogier'l peabki välja tulema - mitmekordne maailmameister ju. Aga see, et Ott on saanud kindluse ja ei lase ennast viimase hetke plaanimuutustest heidutada - tiimi tuli mitmekordne maailmameister - ja teeb oma asja edasi. Sealt on tekkinud M-Sporti jaoks vinge duo, kes kogu aeg toob punkte," lausus Aava.

"Põhimõtteliselt on ju sõidetud kogu aeg poodiumikohtadele. Okei, nüüd Ott oli neljas, aga ikkagi väga kõrgetele kohtadele ja tiimile on toodud väga kõrgeid punkte. Ma julgeks öelda, et tiimide arvestuses hakkab juba natuke igavaks kiskuma, aga hooaeg on veel pikk. Loodame, et Fordil ja Otil läheb hästi."

Aava tõi ka välja, et sõitjate arvestuses on seis väga huvitav - kolm esimest rallit on andnud kolm erinevat võitjat kolmest erinevast tiimist. "Automarkide osas... kolm eraldi automargivõitjat ka - sellist asja ma ei mäleta, et oleks pikka aega juhtunud. Rallifännina on mul küll ääretult huvitav jälgida. Ma ei tea enne rallit, kust see võit tuleb ja see annab põnevust terveks ralliks. Nüüd uus punktikatse süsteem ka, kus jagatakse viis punkti, tõstab veel seda põnevust kuni ralli lõpuni."

Võrreldes teiste võistkondade kahtleb Aava pisut Toyotas ja Jari-Matti Latvalas, kuigi Rootsis teeniti esikoht ning nii sõitjate kui ka tootjate arvestuses hoitakse teist positsiooni.

"Küsimärgiga - tänu sellele, et autotootja on uus - on Latvala. Mitte, et ma talle halba sooviks, aga kui esimesed kaks etappi näitasid, et Toyota on võimas, siis see etapp, mis oli Mehhikos, pani kahtlema, et kui olud on ikkagi rasked, siis ilmselt uue tulijana ei ole piisavalt olnud testimisaega."