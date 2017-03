Tänavu võõrustab Baltimaade parimaid võrkpalliklubisid Võru

"Võru on olnud kogu aeg võrkpallikants," põhjendas Võru Spordikeskuse juhataja Maidu Laht. "Kui võtame Eesti meistriliiga või Credit24, siis on seal hästi palju võrukaid nii mängijate kui ka treenerite hulgas."

"Põhipõhjus on see, et Tartu klubi, kes põhiturniiri võitis, otsis endale saali ja kuna meil on Tartuga head suhted, siis miks mitte korraldada see Võrus. Sel nädalavahetusel, kui Credit24 pidi toimuma, ei olnud saalide tiheda ajagraafiku tõttu Tartus ühtegi vaba saali."

Laht lisas, et sellise kaliibriga ürituste toomine Võrru on üksnes hea. "See on ainult positiivne, kui sellised üritused, sündmused või võistlused tulevad Võrru, sest me sageli jääme kõrvale suuremast spordist. Tartu, Tallinn, Pärnu - need on need, kus sellised põhivõistlused toimuvad ja Võrul ei ole hetkel ka ühtegi meistriliiga meeskonda. Küll on meil naiskond, aga meistriliiga meeskonda ei ole. Selline võistlus on Võrru alati teretulnud."

Spordikeskuse juhataja lisas, et säärane võistlus on loomulikult ka väljakutseks. "Võib juhtuda, et meie hea, mugav ja väike saal ei mahuta sellises koguses rahvast nagu mahutaks näiteks ülikoolihall või Saku Suurhall. Teisest küljest on väike hall ka väga mugav ja positiivne - tekitab parema õhkkonna. Kui rahvast tuleb palju, siis on mugav võistelda."

Laht ei usu, et mõni soovija ei pääse mänge vaatama. "Kui võtame nüüd pallisaali tribüünikohti, siis numbriliselt on meil 600 tribüünikohta, aga Credit võistluseks loodame kohti juurde tekitada. Ma usun, et ukse taha ei jää keegi."