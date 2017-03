Urmas Tali: pigem oleme ikka tõusuteel

"Ma arvan, et plaan, kuidas seda mängu oma kontrolli alla saada ja mis selleks tegema pidi - nende asjadega saime hästi hakkama," lausus Rakvere peatreener Urmas Tali intervjuus Vikerraadiole. "Rünnaku pool võib olla mõlemas mängus jättis natuke soovida, aga teistpidi oma sellise suhteliselt üllatavalt stabiilse servi ja vastuvõtuga saime hästi hakkama."

Põhiturniiri kehva lõppu põhjendas Tali tabeliseisust tulenevaga, kus võit või kaotus enam olukorda suurt ei muutnud. "Olime kindlustanud oma koha ja see võib-olla tekitas mitte kõige paremat keskendumist kõikidele mängudele, aga kui me nüüd saime jalad alla, siis ei ole hullu jah. Pigem oleme ikka tõusuteel."

Finaalturniiri eel hindas Tali võimalusi üsna võrdseteks. Rakvere läheb kokku Tartuga ja Pärnu kohtub Selveriga. "Ühes mängus on kinni poolfinaal ja ühes mängus kohamäng. Ega siin pikka pidu ei ole. Kes sel hetkel suudab oma paremini välja mängida ja hetkel tundub, et võistkondade üldine olek on selline, et pigem ollakse võrdsed kui et keegi kellesti peajagu üle on. See ainult lisab vürtsi kogu Final Four'ile."