Rainer Vassiljev: kõik klubid on heal päeval üksteisele ebamugavad

Selver Tallinna peatreener Rainer Vassiljev tunneb Credit24 meistriliiga finaalturniiri eel suurimat heameelt selle üle, et kõik mehed on otsustavate mängude eel terved.

"Kui siin kellelgi väiksemaid või suuremaid koormusest tulenevaid mängupause on tekkinud, siis need oleme seljatanud ja tegelikult on kõik mehed füüsiliselt mänguvalmis. Koormusevigastused on välistatud," lausus Vassiljev intervjuus Vikerraadiole.

"Sport on sport - loodame, et mängulised traumad ja need, mida ei oska ette näha, ei tule väga kimbutama. Teine asi: oleme tip-top olukorras. Nädal aega vaikselt minna ja oleme Balti liiga Final Four'iks valmis."

Nelja hulka jõudsid vaid Eesti klubid: Selver kohtub Pärnuga ning teise finalisti selgitavad Bigbank Tartu ja Rakvere VK. Vaid Eesti-keskne finaalturniir Vassiljevi hinnangul põnevust ei röövi.

"Põnevus on kindlasti kuhjaga veel olemas," lausus ta. "Sellist pilti on tänavune hooaeg enam-vähem näidanud. Väikese mööndusega, et kudapidi nüüd Rakvere ja Vilnius seal olid. Õiged võistkonnad on ikkagi edasi saanud. Seda nad on näidanud läbi hooaja, et väärivad seda kohta."

Kui hooaja algul paistis enim silma Tartu, siis praegu on jõud natuke tasakaalustunud ja finaalturniiril toimuvat ennustada väga raske. "Need klubid on heal päeval kõik üksteise vastu ebamugavad ja võib tulemus tulla üht- või teistpidi. Teine asi on see, kui hakatakse Eesti meistrivõistlustel mängima pikemaid seeriaid - seal on juba omad asjad. Final Four'i ennustamisega tegeleda on sel aastal äärmiselt keeruline."