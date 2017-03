Avo Keel finaalturniiri eel: head mängu võib kõigilt oodata

Pärnu mängib poolfinaalis Selver Tallinnaga. Teise finalisti selgitavad Bigbank Tartu ja Rakvere Võrkpalliklubi. "Head mängu võib kõigilt oodata pärast mängualguste närveerimist. Eks väristamised tehakse kindlalt ära - kes pikemalt, kes lühemalt," lausus Keel intervjuus Vikerraadiole.

"Tegemist ühes mängus tulemusega: võitjad finaalis ja kaotajad kolmanda koha peale mängimas ning järgmisel päeval vastavalt sellele. See on üks mäng - seal tõenäoliselt esinebki üllatustulemusi. Tõenäosus on esineda rohkem kui kellegi vastu seeriat võita või kaotada. Tuleb huvitav nädalalõpp. Ei julgegi ennustada."

"Ma arvan, et kingitusi seal kellelegi - et üks saaks nõrgema vastase, teine vähemnõrgema - põhiturniiri tabeli põhjal võib nii öelda, et Tartu kindel võitja ja Rakvere sellest neljast meeskonnast kindlalt kõige vähem punkte kogunud, aga need on punktid ja tegelik hetkeolukord sõltub Võrus," lausus Keel.

Pärnu peatreener loodab, et mehed püsivad otsustavate kohtumiste ees terved. "Tervislik seisund on korras, aga pikk nädal ja treeningud on veel ees. Seal võib - nagu spordis ikka - kõike juhtuda. Loodame, et seda ei ole. Nii mõnedki finaalseeriad on tulnud natuke palju õnnetuid juhuseid, kus mängija saab treeningul lihtsalt trauma," jätkas Keel. "Ma arvan küll, et Pärnu läheb tänase seisuga nädalalõpule tervena ja võitlusvõimelisena vastu."