Kangur ja Varese said Itaalias kolmanda järjestikuse võidu

Kogenud Eesti ääremängija oli täna meeskonna põhiliseks vahetusmängijaks, kui viibis platsil 22 minutit ning sai kirja 7 punkti (kahesed 3/3, vabavisked 1/2), 3 lauapalli, 2 korvisöötu, ühe vaheltlõike ning miinuspoolele ka neli isiklikku viga ja ühe pallikaotuse.

Varese poolel viskas Dominique Johnson 20 punkti, O.D. Anosike lisas 18 silma ja 11 lauapalli ning Eric Maynori kontole kogunes 15 silma ja 8 korvisöötu.

Varese on liigatabelisse kogunud nüüd 8 võitu ja 14 kaotust ning see annab neile 16 tiimi hulgas 14. koha. Play-off koht on hetkel kolme võidu kaugusel. Kokku mängitakse põhihooajal 30 vooru.