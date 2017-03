Balti võrkpalliliiga kõik neli poolfinalisti on Eesti klubid

Võidurõõmu kõrval pidi Tartu täna alla neelama aga ülimalt mõru pilli. Avageimi keskosas oli Tartu kätte saanud juba kuuepunktilise edu ja tundus, et võistkond võib natukene kergemalt hingata. Seejärel vigastas blokeerimisejärgsel maandumisel vasaku jala hüppeliigest aga nende põhipommitaja Bradley Robert Gunter. Kanada palluri jaoks oli vähemalt tänane kohtumine sellega lõppenud ja kaaslased kandsid ta väljaku kõrvale. Eks lähiajal ole näha, kui karmiks trauma osutub, kirjutab volley.ee.

"Esmane hinnang füsioterapeudi poolt oli, et tuleb karta kõige hullemat ehk vigastus võib olla väga tõsine. Igatahes öeldi mulle kohe kindlalt, et tänases mängus ei ole mingisugust edasimängimise varianti. Eks ta läheb uuringutele kas juba täna õhtul või homme, aga peame hetkel arvestama selle võimalusega, et nädala pärast Gunterit ei ole," rääkis Bigbank Tartu juhendaja Oliver Lüütsepp.

Hoolimata tagasilöögist ei lasknud Tartu ennast aga rööpast välja lüüa ja võitis kindlalt avageimi 25:16. Teised tulid Eesti võistkonna jaoks tasavägisemalt, ent võitjas siiski kahtlust ei tekkinud. Toms Vanags tõi 59,3-protsendilise rünnakuefektiivsuse juures 16 punkti. "Tomsiga oli meil enne mängu neljasilmavestlus, kus ma palusin, et ta peab täna võtma liidrirolli. Brad on meil rünnakuliider, ent iseloomult on ta pigem tagasihoidlik töötegija. Lõpuks kujunes täna nii, et Toms pidi olema ka rünnakuliider," lisas Lüütsepp.

Teine nurgaründaja Michael Michelau lisas 14 punkti. Taaskord näitas võimsaid numbreid temporündaja Mart Naaber, kes kogus kuraditosin punkti ja jäi 11-ga plussi. Rünnakul lõi ta 13 tõstest punktiks kümme ja lisas kolm blokipunkti.

Tartul oli edu kõigis peamistest statistikakategooriates. Vastuvõtul olid numbrid 80,7 vs. 62,7 ja rünnakul 51,1 vs. 37,3. Sulustamisega teeniti kümme punkti, vastastele kogunes neli edukat blokki. "Täna oli meil ka hoopis teine häälestus ja pidasime kinni kokkulepitud asjadest, mida me eile ei suutnud teha. Eilne mäng on suur õpetus ja eriti noortele mängijatele. Liigne mugavus mängule vastu tulles karistas meid lõpuks ära," analüüsis Bigbank Tartu peatreener.

Laupäevastes meistriliiga poolfinaalides lähevad vastamisi Bigbank Tartu ja Rakvere Võrkpalliklubi ning Selver Tallinn ja Pärnu Võrkpalliklubi.