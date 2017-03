Tõnis Sildaru: ilma lisahoota oleks Kellyl võistlemata jäänud

Kelly Sildaru laupäevases Big Airi hõbemedalisõidus oli erakordne kindlasti see, et terve hoovõtu jooksul aitas kõrval sõitnud suusataja talle hoogu lükata. Treenerist isa sõnul ei saa välistada, et sellist varianti tuleb ka tulevikus kasutada.

"Kuna hoog oli üsna keeruline ja üks meessõitja pakkus välja lahenduse, mis võiks toimida, siis otsustasime proovida. Kuna korraldajatel selle vastu midagi ei olnud, siis läksimegi seda teed. Ilma selle lisahoota oleks Kellyl ilmselt võistlemata jäänud," selgitas Tõnis Sildaru.

Muidu jäid Sildarud võistlusega igati rahule. Kelly proovis võistluste jooksul kaht uut trikki ja jäi lõpuks võitjast Mathilde Gremaud'st kolme punktiga maha.

Gremaud tegi samuti võistlustel ajalugu, sooritades niinimetatud kahekordse salto ja teenis selle eest maksimaalsed 50 punkti.

Kelly hooaeg pole veel lõppenud, kahe nädala pärast ootavad Šveitsis ees juunioride maailmameistrivõistlused rennisõidus, nelja nädala pärast Itaalias samuti juunioride MM pargisõidus.