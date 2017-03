Alar Seim: Mart treenis olümpia pettumuse järel üle

Vähem kui neli nädalat on jäänud tõstmise Euroopa meistrivõistlusteni. Mart Seimi vorm on jälle tõusuteel ning oodata võib paremat tulemust, kui eelmisel aastal pronksmedalit võites.

Viimati kolm aastat tagasi Eesti meistrivõistlustel osalenud Mart Seimi võidutulemus Võrus oli 415 kilo, mis võrreldes Euroopa meistrivõistluste mulluse pronksisummaga vaid 9 kilogrammi vähem.

"See on siis proov pärast olümpiamänge esimest korda, kui ta käis võistluspõrandal ja tunnetas kangi. Oleme ka varem teinud umbes kuu enne tiitlivõistlust ühe proovivõistluse, seega tänane sobis meie graafikusse. Usun, et meil on kõik plaanipäraselt," arvas treenerist isa Alar Seim.

"Olümpia järel oli suhteliselt keeruline. Pettumus võistlustest ja kohtunike tegevusest tegi seda, et Mart kaks päeva puhkas ja hakkas siis kohe väga innukalt treenima ja treenis üle. Siis tuli kaalulangus ja vormilangus. Nüüd on ta tõusutrendis," selgitas Alar Seim.

Selge varu jäi mõlemas tõsteviisis ning miinimumeesmärk Euroopa meistrivõistlusteks on ületada olümpiatulemus ehk 430 kilogrammi. Pärast seda jääb ligi 8 kuud, et jõuda veel paremasse vormi maailmameistrivõistlusteks.

"Selle aasta tipp ongi planeeritud MM-iks. MM-il tahan ma kindlasti teha ilusad tulemused - tõukamises üle 250 kg ja rebimises võiks ka uude numbrisse tulemuse viia," arvas Mart Seim.

Mart Seimi treeningkaaslane Leho Pent, kes paariaastase vahe järel ka ise Euroopa meistrivõistlusteks valmistub, ootab põnevat ja kõrgetasemelist võistlust.

"Oodata on väga kõrgetasemelist võistlust, sest kõik maailma tipud on kohal ja midagi kellelegi kandikul ei jagata. Aga Mart on näidanud, et ta oskab ennast väga hästi kokku võtta," kinnitas Pent.