Urmo Aava: Ott on seni kõigil pinnastel hästi esinenud

"Kõik on väga hästi. Ott (Tänak) ja Martin (Järveoja) on sellel aastal kõigil pinnastel väga hästi esinenud ja igati hea tulemus," arvas ETV rallistuudios külas olnud endine tippsõitja Urmo Aava.

Ralli viimasel katsel teelt välja sõitnud, kuid sellele vaatamata õnnelikult pääsenud üldvõitja Kris Meeke'i kohta kommenteeris Aava: "Ma kartsin, et ta midagi sellist võib teha. Läks hästi, teinekord läheb tal halvemini ja ralli lõppeb üldse ära. Väga hea meel, et ta lõpuks võidu võttis ja Citroenile need vajalikud punktid tõi."

Pärast Mehhiko etappi kerkis MM-sarja juhtima prantslane Sebastien Ogier, mis on rallisõpradele väga tuttav pilt. Aava: "Pealtnäha tundub, et midagi ei ole muutunud, aga sel aastal on kolm erinevat meest võitnud ja kolm erinevat autotootjat. Sportlikult on pilt väga ilus."