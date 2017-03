Holmenkolleni suurel mäel võidutsenud Kraft tõusis MK-sarja liidriks

Kraft lendas kahes voorus vastavalt 130 m ja 132 m ning kogus 267,5 punkti. Teisena tõusis pjedestaalile 258,6 silma kogunud sakslane Andreas Wellinger (133,5 ja 127 meetrit) ning kolmanda koha sai sakslane Markus Eisenbichler (125,5 ja 128,5 meetrit) 244,1 punktiga.

MK-sarja liidriks kerkinud Kraft on kogunud nüüd 1320 punkti, teisel kohal on 1289 silmaga poolakas Kamil Stoch ning norralane Daniel Andre Tande on 1155 punktiga kolmas.