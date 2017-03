Ragnar Klavan nimetati Burnley vastu Liverpooli algkoosseisu

Võrreldes eelmise kohtumisega, milles võideti Londoni Arsenali 3:1, on Liverpooli tänases algrivistuses ainult üks erinevus: vigastada saanud Roberto Firminot asendab Divock Origi, kirjutab Soccernet.ee.

Klavani konkurent Dejan Lovren puudub täna seljavalu tõttu, mille põhjustas kokkupõrge eilsel treeningul, teatas klubi koduleht.

Liverpooli ja Burnley vaheline liigamäng algab täna Eesti aja järgi kell 18.00.

The #LFC matchday squad for today's meeting with @BurnleyOfficial in full pic.twitter.com/QNh0E6DtDK