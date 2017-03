Segateatevõistlus pani Otepää IBU karikaetapile emotsionaalse punkti

Norra teatenelik (Sigrid Bilstad Neraasen, Rikke Andersen, Sindre Pettersen, Henrik L’Abee-Lund) vajas tiirudes seitsme varupadruni abi ning läbis distantsi ajaga 1:24.20,1. Teise koha võitis Prantsusmaa (+21,4; 0+7) teatenelik ning poodiumi kolmandale astmele tõusid ukrainlased (+26,4; 0+7).

Võistlust ülekaalukalt domineerinud Venemaa teatenelik läks aga viimases tiirus närvidega alt ning leppis kokkuvõttes neljanda kohaga.



Eesti teatenelik, koosseisus Kristel Viigipuu, Grete Gaim, Kauri Kõiv ja Johan Talihärm, sai täna 13. koha (+8.35,8; 1+16).

Kõivu sõnul oli konkurents nii täna kui ka varasematel päevadel kõva ning IBU karikasarja taset ei tasu sugugi alahinnata.

“Tegelikult on väga korraliku tasemega võistlejad siin stardis, top kümme võivad maailmakarikal julgelt punktidele sõita,” hindas Kõiv pressiteate vahendusel.

“Ma arvan, et Otepää IBU karikaetapp on väga hästi korraldatud, ilma vastu me muidugi ei saa, aga me oleme tõesti maailmakarika etapi korraldamist väärt,” oli Kõiv veendunud.