Eesti paaristeatevõistkond saavutas kodusel IBU karikaetapil kõrge 8. koha

Eesti paaristeatevõistkond, koosseisus Regina Oja ja Tarvi Sikk, kasutas tiirudes seitsme varupadruni abi ning saavutas tubli kaheksanda koha (+2.49,2; 0+7). “Lamadestiirudes lootsin paremat, kuid arvan, et püstitiirus suutsin kaotuse jälle tasa teha,” vahendab pressiteade mõlemas püstitiirus kiire nulli lasknud Oja sõnu. “Suusk oli väga hea ja ilmaolud samuti,” rõõmustas Oja, et tänane tulemus andis hea emotsionaalse laengu.

“Tarvi tegi head tööd,” kiitis neiu oma võistkonnakaaslast. “Saime teineteise heast minekust indu juurde ja nii see tulemus sündis,” selgitas ta. Ka Tarvi Sikk lisas, et paaristeatevõistlus pani kodusele IBU karikaetapile ilusa punkti. “Täna oli päris vinge,” lausus Sikk. “Kui vaadata meie eelmist võistlust, siis täna olime tõesti tunduvalt paremad ja see on nii mulle kui ka Reginale positiivseks üllatuseks,” ütles Sikk.

Selle stardiga Regina Oja ja Tarvi Sikk oma hooaega aga ei lõpeta, sest järgmisel nädalal on mõlemal kavas veel Eesti meistrivõistlused, pärast seda lähevad noored sportlased aga oodatud puhkusele.

Esikoha teeninud Venemaa võistkond, koosseisus Anna Nikulina ja Juri Šopin, läbis distantsi ajaga 35.24,4 (1+5). Teise koha sai viie varupadruni abi kasutanud ja liidritele 8,4 sekundiga kaotanud Norra duo ning kolmandale kohale sõitis ennast Rootsi (+26,9; 0+7). Kokku oli võistlustules 23 koondist.