San Antonio Spursi staaril avastati taas südame rütmihäired

"Kõik osapooled on veendunud, et edasiste testide ja uuringute ootuses on Aldridge'i jaoks on praegu parim mängimisest paus teha," avaldas Spurs pressiteate vahendusel.

2007. aasta aprillis tuvastati käesoleval hooajal Spursi paremuselt teiseks punktitoojaks (17,3 mängu kohta) ning paremuselt teiseks lauavõitlejaks (7,4 mängu kohta) oleval Aldridge'il Wolff-Parkinson-White'i sündroom, mis võib südame tegevust kiirendada.

Toona läks Aldridge operatsioonile ning jättis vahele hooaja viimased üheksa mängu, sama protseduuri korrati neli aastat hiljem, vahetult enne 2011/12 hooaja algust.

"Kui mainitakse sõna "süda", hakkad sa koheselt pikemas perspektiivis mõtlema," sõnas Spursi peatreener Gregg Popovich, kelle sõnul oli Aldridge pärast Spursi neljapäevast 102:112 kaotust Oklahoma City Thunderile tunnistanud, et tundis ennast "natuke imelikult".

"Nad viivad läbi teste. Nad tegid mõned testid täna (eile - toim.) ja nad jätkavad sellega esmaspäeval. Tulemuste põhjal saame öelda, millega meil tegu on. Praegu ei oska me veel midagi öelda."

"Kõige tähtsam on, et ta oleks terve," lisas Spursi tagamängija Manu Ginobili. "Me ootame nii kaua, kui on vaja, et ta tunneks ennast turvaliselt ja kindlalt."