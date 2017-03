Järjekordse kolmikduubli teinud Westbrook möödus Wilt Chamberlainist

Korvpalliliigas NBA sai Oklahoma City Thunder 112:104 võidu Utah Jazzi üle. Järjekordse kolmikduubli teinud Russell Westbrookile oli see käesoleval hooajal juba 32., millega ta möödus ühe hooaja jooksul enim kolmikduubleid kirja saanud mängijate edetabelis Wilt Chamberlainist ning tõusis teisele kohale.

Westbrook sai Thunderi võidumängus kirja 33 punkti, 11 lauapalli ja 14 korvisöötu. 32. kolmikduubli teinud Westbrookist on rohkem suutnud vaid teine legend Oscar Robertson, kes saavutas hooajal 1961/62 41 kolmikduublit. Karjääri jooksul on Thunderi tagamängija nüüdseks jõudnud 69 kolmikduublini, kõigi aegade edetabelis on ta sellega hetkel viiendal kohal. Neljandal kohal olev Chamberlain jõudis karjääri jooksul 78 kolmikduublini.

Kolmes statistikakategoorias jõudis kahekohalise summani ka LeBron James, kes viskas Cleveland Cavaliersi 116:104 võidumängus Orlando Magicu üle 24 punkti, jagas 13 resultatiivset söötu ning võttis 12 lauapalli. Kyrie Irvingu arvele jäi 22 silma, kaheksa lauapalli ning seitse korvisöötu.