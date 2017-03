Tänak: oleme alles napilt poole ralli peal ning palju võib veel juhtuda

Autoralli maailmameistrivõistluste kolmandal etapil Mehhikos on praegu käimas teine täispikk võistluspäev. Rallit juhib 11 katse järel Kris Meeke, Fordil sõitev Ott Tänak on neljas.

Läinud ööl sõideti Mehhikos esimene korralik kruusakatse, milleks oli ralli pikim, 54-kilomeetrine El Chocolate. Paljudel sõitjatel oli maratonkatsel probleeme automootori ülekuumenemisega ning nii ka Tänakul, kes kaotas katse võitnud ja rallit juhtima asunud Citröeni piloodile, põhjaiirlasele Kris Meeke'le 1.18. Järgmistel katsetel olid Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja konkurentsivõimelisemad, ning reedene päev lõpetati viiendana. Pjedestalikohast lahutas neid siis veidi üle poole minuti.

Laupäevasest võistluspäevast on praeguseks sõidetud kolm katset ning Tänak on Fordil suutnud kõigil katsetel näidata viiendat aega. Kokkuvõttes on ta möödunud soomlasest Juho Hänninenist ja on neljandal kohal. Kolmandat kohta hoidvast Hyundai sõitjast Thierry Neuville'st jääb Tänak maha 51,9 sekundiga. Pärast 11. kiiruskatset juhib rallit endiselt Meeke, 23,5 sekundiga kaotab talle Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier. Mehhikos jääb täna sõita veel kuus kiiruskatset.

"Osad katsed on lahtised ja libedad, mis teeb olukorra keeruliseks," ütles Tänak ETV spordisaatele. "Auto on siiamaani töötanud normaalselt, kuid oleme alles napilt poole ralli peal ning palju võib veel juhtuda. Tegemist on raske ralliga, kus on aeglased ja keerulised kiiruskatsed."