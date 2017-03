Zelinski alustas Eesti naiste koondise peatreenerina võidukalt

Eesti asus kohtumist 8. minutil juhtima, kui resultatiivne oli Ketlin Saar. Esimene poolaeg lõppeski Eesti minimaalse eduga. Teisel poolajal jätkus eestlannade hea hoog – 64. minutil suurendas Kelly Rosen eduseisu ja 90. minutil vormistas Katrin Loo mängu lõppseisuks 3:0, vahendas Eesti Jalgpalli Liit.

Indrek Zelinski jäi tänase tulemuse ja mängupildiga väga rahule. “Kuna siin sadas vihma eile õhtust alates kuni täna mänguni välja, siis väljak oli väga pehme ja märg eriti keskväljal. Vaatamata sellele, said meie mängijad oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Ees kolm väravat ja taga null, kõik oli kontrolli all ja mul ei ole ühtegi pretensiooni mängijatele.

Zelinski sõnul saadi vastaste taktikaga hästi hakkama. “Bahrein mängis selgelt selle peale, et kaitses kompaktselt olla ja kiirete vasturünnakutega meid nõelata. Meie keskväli ja ründajad tegid pallikaotuse korral kõvasti kaitsetööd ja kaitsemängijad olid valmis selleks, et vastased selja taha sööstsid.

Järgmisena kohtutakse 13. märtsil Leeduga, kes homme peab oma esimese kohtumise Eesti tänaste vastaste vastu. “Ma usun, et Leedu on veidi tugevam. Nad mängivad homme ja loodetavasti jõuame seda mängu vaatama minna. Mingi pilt nendest on ka eelmiste aastaste põhjal juba olemas. Arvan, et leedukatega tuleb tasavägisem mäng kui Bahreiniga,” hindas Zelinski ülehomseid vastaseid.

Eesti tänane algkoosseis: 1-Getter Laar, 2-Liis Pello, 3-Saskia Sonnberg 4-Pille Raadik, 5-Daniela Mona Lambin, 11-Merily Toom, 14-Lisette Tammik, 18-Kethy Õunpuu, 20-Ketlin Saar, 22-Kristina Bannikova, 23-Ulrika Tülp.