VIDEOD | Sildaru sai X-mängudel ajalugu teinud Gremaud järel teise koha

Sildaru teenis esimese soorituse eest 43 punkti, millega jagas avavooru järel koos šveitslanna Mathilde Gremaud'ga liidrikohta. Teises voorus tegi eestlanna 1200 kraadise hüppe koos grabiga, mille eest sai 42 silma. Teises voorus 37 punkti kogunud Germaud jäi Sildarust maha viie silmaga. Kolmandat kohta hoidis rootslanna Emma Dahlström 68 punktiga.

Kolmandas voorus tegi Sildaru sarnase hüppe nagu teises voorus, kuid teenis viis silma rohkem. Eestlanna edu suurenes Germaud ees kümnele punktile, kolmandaks tõusis ameeriklanna Maggie Voisin 76 silmaga. Otsustavas neljandas voorus sai Germaud oma hüppe eest maksimaalsed 50 punkti, millega tõusis 93 silmaga üldliidriks. Sildarul jäi 1440 kraadisel hüppel grab lisamata, mis tähendas, et tulemust ta ei parandanud ning pälvis hõbemedali.

Seega moodustasid esikolmiku X-mängude ajaloos naistest esmaskordselt maksimaalse 50-punktilise soorituse teinud 17-aastane Gremaud 93, temast kaks aastat noorem Sildaru 90 ning Voisin 80 silmaga.

Mathilde Gremaud just achieved the first perfect score ever by a woman at #XGames! pic.twitter.com/GERNyqDIeO