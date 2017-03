Holmenkolleni maratoni võitis Sundby, eestlased viimaste seas

Norralasele suutis tõsist konkurentsi pakkuda vaid soomlane Iivo Niskanen, kes jäi 9,9 sekundi kaugusele. Kolmanda koha saanud venelane Aleksandr Besmertnõhh oli Sundbyst aeglasem 1.15,2.

Eestlastest sai Algo Kärp 47 lõpetaja seas 39. (+11.28,9) ja Raido Ränkel 40. (+11.33,5) koha. Aivar Rehemaa ja Karel Tammjärv katkestasid.

MK-sarja üldarvestuses moodustavad esikolmiku Sundby 1626, venelane Sergei Ustjugov 1176 ning Lahti maailmameister, kanadalane Alex Harvey 844 punktiga. Harvey oli täna kuues ning Ustjugov kaheksas.

Tulemused:

1. Martin Johnsrud Sundby NOR 2:02.59,7

2. Iivo Niskanen FIN + 9,9

3. Aleksandr Besmertnõhh RUS + 1.15,2

4. Sjur Röthe NOR + 1.15,2

5. Niklas Dyrghaug NOR + 1.15,2

6. Alex Harvey CAN + 1.15,4

7. Hans Christer Holund NOR + 1.17,2

8. Sergei Ustjugov RUS + 2.35,0

9. Andrei Larkov RUS + 2.35,2

10. Sergei Turišev RUS + 2.42,2

39. Algo Kärp EST +11.28,9

40. Raido Ränkel EST +11.33,5