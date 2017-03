Daisy Kudre oli suusaorienteerumise MM-i pikal rajal 13.

Eesti naised tegid oma tänavuse MM-i parimad sõidud, kui Daisy Kudre lõpetas 13. kohal (+21.29) ja Doris Kudre oli 16. (+26.05). Epp Paalberg sai 21. koha.

Daisy Kudre ütles pärast sõitu, et nii füüsiliselt kui vaimselt oli see tema jaoks üks raskemaid võistlusi: "Alustasin nii pika raja jaoks pisut liiga kiiresti, kuna püüdsin liidergrupi kannul püsida. Üsna pea sain aru, et sellist jõudu nagu neil mul ei ole ning hakkasin end juba raja algusosas väga raskelt tundma. Esimese ringi lõpus "käskis" koondise treener aga jätkata, kuna absoluutselt kõigil võistlejatel oli raske. Rada oli lihtsalt niivõrd füüsiline – kokku võtsime võistluse jooksul pea 700 tõusumeetrit, millest enamus kitsastel tõusudel ja 5-10 minutit järjest."

Rahulikus tempos alustanud Doris Kudre tõi võistlusjärgses kommentaaris samuti välja raja raskuse, ent ometi suutis ta viimasel ringil veidi kiirust lisada ja head teevalikud raja lõpuosas panid tema võistlusele positiivse punkti.

Naiste esinelikusse jõudsid vaid Venemaa sportlased ja selgelt kiireim oli Maria Ketškina, edestades finišis teist kohta ligi viie minutiga. Teisi individuaaldistantse valitsenud rootslanna Tove Alexandersson katkestas.

Meeste võistluse lõpplahendus oli väga põnev, kui viimasel ringil head kiirust näidanud norralane Lars Moholdt jõudis väga lähedale tema ees liikunud venelaste tandemile. Rootslane Erik Rost jäi aga sellele kolmikule püüdmatuks ja võitis oma teise kuldmedali tänavustelt meistrivõistlustelt. Finišisirgele tuli teisena venelane Kirill Veselov, kellele järgnesid kõrvuti Andrei Lamov ja Lars Moholdt. Hõbemedal Veselovile ja hästiajastatud jalasirutus finišijoonel tõi pronksmedali Moholdtile.

Mattis Jaama oli parima eestlasena 15. (+23.09), Margus Hallik sai 21. koha. Ilmar Udam ja Even Toomas tulemust kirja ei saanud.

Ka koondise treeneri Raul Kudre sõnul oli tegemist üliraske rajaga, kus väga paljud võistlejad katkestasid, sest ei leidnud motivatsiooni üle kahetunniseks pingutuseks. "Minu arvates korraldajad pingutasid raja raskusastmega üle," oli Eesti koondise treener pisut kriitiline.

Pühapäeval on viimase distantsina kavas meeste ja naiste teatevõistlused, millega saab tänavune tiheda võistlusprogrammiga suusaorienteerumise MM läbi.