Plokkvibu juunioride naiskond võitis EM-il ajaloolise kulla

Sel nädalal toimuvad Prantsusmaal Vittelis Euroopa meistrivõistlused vibuspordis. Eestlastel on põhjust rõõmustamiseks, sest plokkvibu juunioride naiskond võitis ajaloolise kulla ning Lisell Jäätma võistleb pühapäeval pronksimatšis.

EM-il on tegemist siselaskmisega ja distants on 18 meetrit, kvalifikatsioon on 60 noolt ja võitjad selgitatakse olümpiaringi põhimõttel.

Plokkvibu U-21 juunioride naiskond koosseisus Lisell Jäätma, Emily Hõim ja Meeri-Marita Paas alistas finaalis Venemaa võistkonna 226:222.

Duelli alguses läksid venelannad 58:57 juhtima, kuid Eesti naiskond ei andnud enam teises seerias saavutatud juhtpositsiooni käest. Seeriad olid 57:58, 57:54, 56:56, 56:54.

Kusjuures ka kvalifikatsioonis oli Eesti-Venemaa seis tasavägine. Peale 180 noolt oli tulemuste vahe ainult kolm punkti, Eesti neiud 1727 punktiga teisel kohal.

Poolfinaalis oli Eesti naiskonna vastaseks 3. asetusega Itaalia ja duell lõppes 233:225. See on veel ametlikult kinnitamata, kuid tõenäoliselt märgib 233 punkti ka uut Euroopa juunioride rekordit (hetkel 232 punkti ja kuulub Venemaa laskuritele).

Eesti neidude Euroopa meistritiitel on märkimisväärne, sest see on vibuspordis Eesti taasiseseisvumise aja esimene.

Individuaalselt jõudis Meeri-Marita Paas 8. kohale ja Emily Hõim 9. kohale, kuid Lisell Jäätmal seisab veel ees pronksimatš, mis algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 10.

Plokkvibu juuniorid noormehed Robin Jäätma, Kristjan Puusepp ja Artur Aas lõpetasid meeskondlikult 5. kohaga ja individuaalselt tuli neil juba esimeses duellis kaotus vastu võtta. Ka plokkvibu meeste klassis võistelnud Evert Ressar piirdus väga tasavägise 1/16-duelliga.

Sportvibu klassis oli Eestit esindamas kolm laskurit. Naistest alustas Reena Pärnat eelringi tugevalt (peale esimest distantsi 10. koht), kuid võttis 1/16-duellis vastu 2:6 kaotuse Prantsuse laskuri Tiffanie Banckaert vastu. Bessi Kasak oli eelringis 26. kohal ning lõpetas avaringis kogenud olümpialase Naomi Folkardi (GBR) vastu 4:6. Juunioride klassi võistelnud Karl Kivilo tulemus andis 41. koha.

Koondisega on Prantsusmaal kaasas treenerid Raul Kivilo ja Maarika Jäätma.