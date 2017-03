Tänak probleemidest: nii kaua kui auto töötab, on juba hea

Võistluspäeva teiselt positsioonilt alustanud Tänakule tegi muret auto ülekuumenemine, mistõttu kaotas ta kõige pikemal kiiruskatsel kõvasti aega.

"Üldiselt oli vist kõigil probleeme. Kohe katse stardist läks mootor kuumaks ja oli päris keeruline välja mõelda, mida edasi teha," ütles Tänak ERR-ile. "Aga saime aru, et kuidagi hoiab temperatuuri ja tulime läbi. Meil oli suhteliselt palju probleeme, seadistused ja asjad olid paigast ära... segadust oli päris palju."

Laupäeval on Mehhikos kavas üheksa kiiruskatset. "Eks näis, hetkel tundub, et kõigil on probleeme," vaatas Tänak uue võistluspäeva poole. "Nii kaua kui auto töötab, on juba hea, ma arvan. Teeme selle auto seadistuse selliseks, nagu ta olema peab ja loodame, et keegi midagi ära ei käperda, siis vast on juba okei."