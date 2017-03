Tänak: pikk tee on veel minna, kõik on võimalik

Võistluspäeva teiselt positsioonilt alustanud Tänakule tegi muret auto ülekuumenemine, mistõttu kaotas ta kõige pikemal kiiruskatsel kõvasti aega.

"Peaaegu kõikidel oli täna millegagi probleeme," kommenteeris Tänak võistluspäeva lõpus. "See on meie esimene kord siin uute autodega, oleme esimest korda sellisel kõrgusel ja sellise temperatuuriga. Muidugi on meil päevast nii mõndagi õppida, aga usun, et saime üpris hästi hakkama ja oleme endiselt võistlemas, see on kõige tähtsam."

"Vaatame õhtu jooksul kõik korralikult üle ja loodetavasti on laupäevaks kõik korras," lisas ta. "Pikk tee on veel minna, kõik on võimalik."