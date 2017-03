Flora puurilukk sai nädala jooksul juba teist korda parimale määratud kella

"Nagu ikka need suured mängud - derbi on alati kõva asi ja lahingut on kõvasti," lausus Toom ETV2 vahendusel. "Täna - väga kahju - kolm punkti läks kindlasti kaduma."

Saatejuht Aet Süvari märkusele, et Toomi tõrjed aitasid Floral vähemalt punktini, vastas väravavaht nii: "Minu töö on tõrjuda ja teiste töö on väljakul mängida. Igaüks annabki endast nii palju endast kui suudab ja oskab sel hetkel."