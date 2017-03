Kimi Räikkönen näitas Kataloonias testipäevade kiireimat aega

Tegemist oli kõige kiirema ringiga kogu testiperioodi jooksul: üleeile sõitis Valtteri Bottas (Mercedes) 1.19,310 ja eile Ferrari piloot Sebastian Vettel 1.19,024.

Täna järgnes Räikkönenile hollandlane Max Verstappen (1.19,438). Napilt alla 1.20 sõitsid veel mõlemad Mercedese piloodid Lewis Hamilton ja Bottas, neist isegi kiirem olnud Carlos Sainz juunior (Toro Rosso) ja sakslane Nico Hülkenberg (Renault).

Üldises mõttes näitasid vormel-1 testid Kataloonias, et Mercedes, Ferrari ja Red Bull on ülejäänud meeskondadest selgelt üle, kuid tipus on eelmise hooaja vahed pigem vähenenud.