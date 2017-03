Mehhiko ralli teine ja kolmas kiiruskatse jäid ära

Eilse linnakatse järel pandi ralliautod veokite peale, et sõita Mexico Cityst 400 kilomeetrit eemale Leoni, aga kui umbes kolmveerand teekonnast oli läbi, ei pääsenud masinad liiklusõnnetuse tõttu enam edasi.

Kuigi karavan saabus hiljem Leoni, võtsid korraldajad kiirelt vastu otsuse päeva kahe esimese kiiruskatse ärajätmise kohta. Seega jätkub MM-etapp Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva kell 00.14.

"Hommikul jõudsid autod vähe hilja ja sellepärast ei jõudnud esimestele katsetele, aga teine ring peaks varsti edasi minema. Eks ralli tuleb natuke lühem, aga on nagu on," lausus Tänak ETV-le.

"Nüüd peame sõitma mõlemal korral uut katset ja seal on kindlasti lahtine [kiviklibu] peal - päeva lõpuks või homseks on raskem head stardikohta saada," jätkas Tänak. "Praegu ilm on ka nii ja naa - siit võib mingi vihm ka tulla. Ma arvan, et isegi nende paari katse jaoks saab keeruline rehvivalikut teha."

Laupäeva öösel sõidetakse viis kiiruskatset: neist esimene 54,9-kilomeetrine ralli pikim katse, millele järgneb ligemale 20-kilomeetrine mõõduvõtt. Ülejäänud katsed on lühikesed, ühe-kahekilomeetrised.