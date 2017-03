Kelly Sildaru: täna oli libisemine parem, loodetavasti saan homme võistelda

Täna tuli 15-aastasel freestyle suusatajal välja juba selg ees 540-kraadine ja isegi 900-kraadine hüpe, vahendab Delfi.

"Jään treeninguga kindlasti paremini rahule kui eile. Mulle lükati hoogu ülevalt ja keegi sõitis rajal kaasa, kes sirge peal hoogu juurde lükkas. Nii oli võimalik juba trikke teha. See aitab päris palju kaasa. Esiteks sõidan alguses sama kiiresti kui tema oma keharaskusega sõidab ning pärast saan veel tõuke juurde," rääkis Kelly.

"Eks näis, kuidas homme libisemine on. Loodame, et ilm midagi tuksi ei keera." Siiski nentis Sildaru, et medalitele konkureerimiseks tuleks leida veel pisut hoogu.