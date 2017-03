Mattis Jaama sai suusaorienteerumise MM-i lühirajal 15. koha

Eestlaste parim oli tänagi Mattis Jaama (15. koht, +4.58), kuid ainult kaks kohta temast tahapoole jäi tubli sõidu teinud Even Toomas (17. koht, +5.25). Vanameister 39-aastane Margus Hallik, kelle jaoks on need 21. orienteerumise MM-võistlused, sai 28. koha (+8.54). Ilmar Udam sarnaselt mitme teise võistlejaga täna tulemust kirja ei saanud.

Jäisel ja tehnilisel rajal väljajagatud MM-i viies medalikomplekt katkestas Rootsi kullasaju, kuna seni toimunud nelja ala võidud on läinud eranditeta meie ülemerenaabritele.

Eesti koondise treener-esindaja Raul Kudre sõnul oli täna eriti kiire rada, kus hea tulemuse saavutamiseks pidi omama ka suurepärast suusatehnikat jäistel laskumistel. Meie meestel jäi täna tema hinnangul puudu füüsilisest võimekusest ja kaotust kogunes raja teisel poolel.

Väljavõte meeste lühiraja tulemustest:

1. Stanimir Belomazhev BUL 33:48

2. Erik Rost SWE 34:03 +15

3. Lars Hol Moholdt NOR 34:54 +1.06

...

15. Mattis Jaama 38:46 +4:58

17. Even Toomas 39:13 +5:25

28. Margus Hallik 42:42 +8:54

DSQ Ilmar Udam

Homme on MM-il kavas ühisstardist tavarajasõidud. Naised stardivad Eesti aja järgi kell 10.00 ja mehed kell 10.45.