Ogier: ma ei tunne ennast nii mugavalt kui eelmises autos

Autoralli MM-sarja valitsev maailmameister ning Ott Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier tunnistas, et pole Mehhikos alanud MM-etapil Ford Fiestaga veel päris sina peale jõudnud.

„Meil oli esimesel päeval hea test, kus me läbisime palju kilomeetreid ning see oli positiivne,“ sõnas neli järjestikust maailmameistritiitlit noppinud Ogier neljapäevase publikukatse eel WRC kodulehele. „Kui aga aus olla, olin ma veidi raskustes. Ma tundsin ennast teisel päeval järjest paremini ning hakkasin aeglaselt jõudma suunda, kuhu soovisin.“

Ogier' sõnul polnud ta testimisel päris rahul masina vedrustuse ning käigukastiga.

„Tundele on raske mingit protsentuaalset väärtust anda, kuid ma ei tunne ennast nii mugavalt, kui tegin seda oma vanas autos,“ tõdes prantslane, „Selles veetsin ma aga loomulikult ka palju rohkem aega.“

„Ma olen veendunud, et ma saan ka praegu häid esitusi näidata,“ jätkas Ogier. „On hea näha, et siiani pole jõudlus halb olnud ning enesetunne võib alati paraneda. Me peame samamoodi jätkama, proovides igast rallist maksimumi võtta – ka siis, kui ma pole veel soovitud tasemel teravust leidnud.“

Pärast neljapäevast avakatset hoiab Ogier Mehhikos kuuendat kohta, jäädes liidrist Juho Hänninenist maha 4 sekundit. Ott Tänak edestab meeskonnakaaslast 2,4 sekundiga. Mehhiko ralli jätkub täna, kui Eesti aja järgi kell 19.28 lähevad esimesed autod rajale 55 km pikkusel El Chocolate katsel.