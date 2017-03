„100 Kooli“ suurprojekt külastas Lääne- ja Saaremaad

Ringsõit algas esmaspäeval Läänemaal, kui peatuti näidistunniks Haapsalu Spordihoones (kohal Haapsalu linna algkool), Oru Koolis ja Noarootsi koolis. Kolme tunni peale kokku osales 200 last. Esimeses tunnis oli abiks treener Jaanus Levkoi, edaspidi koolide endi õpetajad.

Õpetaja Kaili Noarootsi Koolist kirjutas päev pärast EKLi külaskäiku meile oma e-kirjas: "Suured-suured tänud meie kooli külastuse eest. Tund oli vahva, treener oli tore ja lastele väga meeldis. Mina õpetajana sain samuti paar head mõtet näidistunnist. Lisaks tänud pallide, torbikute ja särkide eest :-)!"

Projekti saadikud Martin Rebane ja Rosemary Rits kihutasid seejärel praami peale ning sõitis Kuressaarde. Teisipäeval-kolmapäeval sõideti läbi suur hulk Saare maakonna koole; kaardile said suured koolid nagu Kuressaare Gümnaasium ja Saaremaa Ühisgümnaasium ning Kuressaare Vanalinna Kool. Samuti väiksemad koolid: Lümanda, Kärla ja Salme Põhikool ning Kallemäe Kool.

"Esimesel päeval Saaremaal oli kolme kooli peale meeletult lapsi, kuid head lapsed olid - kõik kuulasid," selgitas Rebane. "Abiks oli kahel päeval kohalik treener Siim Hiie, ilma temata oleks ikka väga raske olnud. Hästi palju energiat läks laste paigutamisele, aga saime ilusti edasi mindud."

"Suured kiitused ja tänud Siimule, kes meid mõlemal hommikul Vanalinna Kohvikusse vedas ja toitis... treener Siim aitas ka kiirelt asju üles panna ning maha võtta. Esimese päeva lõpus sai külastatud ka Georg Otsa Spaad, et oma patareisid laadida." Järgmine päev möödus tegusalt trajektooril Salme-Kallemäe-Orissaare.

Orisaare Spordihoones said viimases jaos kokku Muhu ja Tornimäe Põhikool ning Orissaare Gümnaasium. Siin olid ootamas treenerid Mati Rüütel ning Margo Rüütel. Pärast tunde said EKL-i esindajad osaleda Orissare meeste korvpallitrennis (Saku II liiga meeskond), ikka et küll küllale liiga ei teeks!

Saaremaa etapi võtsid Rits ja Rebane kokku nii: "Saaremaal laabus kõik väga hästi. Lapsed on tõesti erinevates koolides seinast seina, eks see oleneb ka, kuidas neid on selleks tunniks häälestatud. Oli kordi, kui pidi lapsi natuke korrale kutsuma, sest tõesti vahepeal ei jõua üle rääkida ning vahepeal olid lapsed nii toredad ja korralikud, et kuulasid hoolikalt iga meie sõna ega pidanud ka kõvasti rääkima."

Rebane lisas: "Üliväga meeldis lastele näpu peal palli keerutamine, mille peale igast saali otsas lapsed ahhetama ja ohhetama hakkasid. Siis käisin vahepeal teiste laste juures, kes parasjagu harjutusi ei teinud, panin enda näpu peal palli keerutama ning panin selle edasi lapse sõrme peale. Selle peale tahtsid kõik seda teha..., täitsa Harlem Globetrotters. Tundub, et leidsin väikeste laste jaoks põhitriki, millega tuju üleval hoida!"

Kui esimesel päeval kogunes lapsi treeningutele (suured koolid) 400, siis kolmapäeval pisemates koolides ja Orissaares kokku 135. Rebane märkis, et kui Kuressaares teisipäeval viimane näidistund lõppes, siirdus kaks-kolm poissi sealt otse Siim Hiie kossutrenni. Korvpall elab ka saarel.

Neljapäeval hommikul saabus korvpalli saatkond 7.20 praamiga mandrile ja seal otse Virtsu Kooli tundi. Veel läbiti kontrollpunktidena neljapäeval Lihula Gümnaasium ja Kullamaa Keskkool. Lapsi oli neis trennides kokku 115.

Saaremaa ja Läänemaa etapp (lisaks eelmise reede Tallinna Õismäe Gümnaasium) tõi näidistrennidesse kokku nelja päeva jooksul 1080 last. 39 kooli peale kokku on number tänaseks 2785.

Täna on "100 Kooli" karavan taas liikvel - perpetuum mobile, sihtpunktidesks kolm kooli Harjumaal - Kallavere Keskkool, Kostivere Kool ja Raasiku Põhikool. Pärast seda on järjekordne nädal läbi ja ees veel 58 kooli.