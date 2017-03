Barcelona võit inspireeris Sky ratturit

FC Barcelona jalgpallimeeskonna imeline võit Meistrite liigas Pariisi Saint-Germaini üle pole vist külmaks jätnud ühtegi spordisõpra. Tirreno-Adriatico velotuuri teise etapi võitnud Geraint Thomas kinnitas, et temagi sai Hispaania klubi saavutusest innustust.

„Päev varem peetud meeskonnasõit valmistas suure pettumuse. Tulime siia, et saada üldvõit,“ vahendab Spordipartner mullu Pariis-Nice'il esikoha saavutanud Walesi ratturi sõnu.

„Vaatasime eelmisel õhtul Barcelona mängu ja see näitab, et spordis võib ükskõik mida juhtuda. Tahtsime olla agressiivsed ja anda igal päeval endast parim. Barcelona alustab veerandfinaalis nullist, kuid me ei saa seda teha."