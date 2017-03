X-mängude võitja: see on ebaaus, et Kellyl hoogu polnud!

"Kodupubliku ees on fantastiline võita, aga hinges närib, miks mina sain hoogu, aga pisike Kelly mitte. See on ju ebaaus!" vahendab Postimees Killi sõnu. "Ma tõesti tahtsin Kelly vastu võistelda. Ta on parim ja ta olnuks piisava hooga võistluste favoriit," jätkas Killi.

"Sain viimasel soojendusringil oma võistlemisest teada," tunnistas Sildaru loobumise järel võistlema pääsenud Devin Logan, kes võitis pronksmedali. "Loomulikult olin alguses kurb, sest Kelly on parimatest parim ning keegi poleks enne võistlust uskunud, et ta ei saa hoogu üles."