Ott Järvela: etendus tuleb alati lõpuni vaadata

Veel kaks minutit enne normaalaja lõppu oli Kataloonia klubi olukorras, kus Meistrite liigas veerandfinaali pääsemiseks tuli järelejäänud mänguajaga lüüa kolm väravat. Võimatu missioon osutus aga võimalikuks ning lõpptulemus 6:1 viis Barcelona edasi.

„Kahtlemata oli tegemist ülimalt erakordse jalgpallimänguga," tõdes Õhtulehe sporditoimetuse juhataja Ott Järvela, kes ise Barcelonas Camp Nou staadionil viibis. "See draama, mis lõpus lahti rullus, ongi põhjus, miks inimesed üle maailma jalgpalli armastavad ning sedavõrd palju vaatavad. Ma arvan, et see mäng tõestas kõige paremini, miks spordivõistlusi peab vaatama otse ja/või koha peal, sest see on ainuke variant, kuidas ehe emotsioon kätte saada."

Õigupoolest toimus kolmapäeval kaks kaheksandikfinaalide kordusmängu. Saksamaal kohtusid Dortmundi Borussia ja Lissaboni Benfica. Kuigi Benfica oli avakohtumises 1:0 peale jäänud, võis soosikuks lugeda siiski Dortmundi, sest ka Lissabonis olid nad olnud domineerivam pool. Koduväljakul panigi Borussia oma paremuse veenvalt maksma ning võitis mängu tulemusega 4:0. Saksa klubi eest lõi kolm väravat Gaboni koondislane Pierre-Emerick Aubameyang, kes paari avakohtumises selgelt ebaõnnestunud oli. Dortmundi 1:0 juhtvärav sündis juba 4. minutil ning lõpuks veerandfinaal pääsu taganud teise värava sai 59. mänguminutil kirja Ameerika Ühendriikide jalgpallur Christian Pulisic. Kindel võit Saksamaa meistrivõistluste mullusele hõbedale.

Õhtu oodatumaks mänguks oli aga FC Barcelona ning Prantsusmaa valitseva meistri Pariisi Saint-Germaini vastasseis. Kolm nädalat tagasi toimunud avakohtumises oli PSG suutnud Barcelona lausa 4:0 alistada ning seega läksid nad kolmapäevasele mängule vastu pealtnäha turvalises eduseisus. Tõsi, vahepealsetes Hispaania meistrivõistlust mängudes oli Barcelona käsi käinud hästi. See andis kodumeeskonna toetajatele omajagu lootust.

„Enne mängu oli staadioni ümber äraootav meeleolu," kommenteeris Järvela atmosfääri Barcelonas. "Teatud kohtades, kus pühendunumad poolehoidjad kogunevad, tehti natuke pauku ja lasti rakette taevasse ning sõimati nii PSG-d, Madridi Reali kui Hispaania valitsust. Ei saa öelda, et enne mängu oleks seis olnud lootusetu, sest Barcelona fännid saavad ise ka aru, et meeskond on ülimalt tugev ja suuteline väga suurteks asjadeks. Muidugi oli see ülesanne meeletult suur, kuid lootusetuse tunnet ei olnud.“

Kahtlemata olid jalgpallifännid valmis selleks, et Barcelona koduväljakul üritama hakkab, kuid sellest hoolimata on kolmapäeval toimunut sõnadesse panna raske. Barcelona sai loodetud kiire avavärava, sest juba kolmandal minutil jõudis sihile Luis Suarez. Layvin Kurzawa omavärav tähendas, et poolajaks oli PSG jäänud kaheväravalisse kaotusseisu. Mängu 50. minutil realiseeris 11 meetri karistuslöögi Lionel Messi ning nüüd oli Pariisi klubi olukord juba küllaltki keeruline. Veel üks Barcelona värav ja kohtumine läinuks lisaajale. Just siis lõi Edinson Cavani aga Saint-Germainile vajaliku võõrsilvärava ja vähendas kaotusseisu 1:3-le. See tähendas koheselt, et Barcelona ei pidanud veerandfinaali jõudmiseks lööma mitte ühe, vaid koguni kolm väravat ning seda järele jäänud poole tunni sees. Ott Järvela ütleb, et PSG värava järel mõnedel Barcelona fännidel enam usku ei jätkunud.

„Kõige huvitavam seltskond olid need, kes 1:3 seisul otsustasid, et tasub tühjema metroo või trammi peale jõuda. Mind väga huvitab, mida need inimesed täna endast ja oma otsusest arvavad, sest millestki niivõrd ainulaadsest ilma jääda – kahetsus on kahtlemata ülimalt suur. Eks see tõestas seda, et etendus tuleb alati lõpuni vaadata ja jalgpallis on väga paljud asjad võimalikud.“

Kulminatsioon polnud veel saabunud. Viimase seitsme minutiga saatis Barcelona korda omamoodi ime, toimetades palli kolmel korral vastaste väravavõrku. Kõigepealt realiseeris karistuslöögi ning seejärel ka penalti brasillane Neymar. Viimasel lisaminutil oli aga täpne vaheusest sekkunud Sergio Roberto – šokk ning seda ilmselt mõlema meeskonna jaoks.

„Õpetlik mäng oli, puhtalt ka jalgpalli sportlikust poolest – Pariisi Saint-Germain mängis ise oma lollusega kõik maha," tõdes Järvela. "Nad ei ole meeskond, kes oskaks seisu kaitsta või hoida. Nende trump on mitmekesine, hoogne ja ladus rünnak, kuid ometi läksid nad mängule hoiakuga, et hakkavad seisu hoidma. See andiski Barcelonale võimaluse.“