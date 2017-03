Kontiolahti MK-etapil on täna stardis kuus eestlast

Eestlasi on meeste distantsil täna võistlustules kolm: numbri all 66 läheb rajale Rene Zahkna, numbri all 78 all stardib Roland Lessing ning Martin Remmelgu stardinumber on 89.

Kolm tundi hiljem on Kontiolahtis kavas naiste 7,5 km sprint, kus on eestlannadest stardis Meril Beilmann, Kadri Lehtla ning Susan Külm.